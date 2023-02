112-nieuws: brand verwoest cafetaria • Twee rijstroken A2 dicht na ongeluk

19.48

Er zijn filmpjes opgedoken van de mishandeling, waarbij een 22-jarige man uit Alphen-Chaam dinsdagavond tijdens carnaval gewond raakte. Op beelden is te zien hoe iemand in een SWAT-pak hem slaat en schopt. Dit gebeurt ook terwijl hij al op de grond ligt. De man vierde carnaval in Alphen en moest vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis, meldde de politie gisteren. Op beelden is ook te zien hoe het slachtoffer zelf een duit in het zakje doet. Het geweld brak uit op de Heuvelstraat in de buurt van Cultureel Centrum Den Heuvel.