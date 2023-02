Talenten van PSV en AZ delen de punten na doelpuntrijke clash

Jong PSV is maandagavond niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Jong AZ. Op de Herdgang eindigde het na een klein doelpuntenfestijn in 3-3.

Het ging vanaf de eerste minuut alle kanten op. Al na 8 minuten opende Nassoh de score namens de thuisploeg met een fraai schot van afstand. Dat was ook de stand toen beide teams de kleedkamers opzochten, maar daarna ging het los.

Binnen tien minuten na rust draaiden de talenten uit Alkmaar de wedstrijd om. Al had PSV snel een antwoord. De 1-2 stond nog maar net op het scorebord, of Jason van Duiven zorgde met zijn tiende treffer van het seizoen alweer voor de gelijkmaker.

Even leek het er zelfs op dat PSV de drie punten over de streep zou trekken, toen Nassoh een klein kwartier voor tijd voor een nieuwe voorsprong zorgde. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. In de 87e minuut was het Reverson die met een snoeiharde knal in de linkerhoek voor de eindstand tekende.