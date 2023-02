Beroepsinbreker moet vier jaar de cel in ondanks tranen en spijt

Hele en halve bekentenissen, spijtbetuigingen en tranen. Het heeft Nicky P. uit Den Bosch niet geholpen. De 37-jarige serie-inbreker moet terug de gevangenis in. Hij heeft zich in de zomer van 2021 schuldig gemaakt aan vijftien inbraken en diefstallen in de gemeente Den Bosch, zo stelt de rechtbank in Den Bosch. Ook heeft hij een slachtoffer bedreigd. P. kreeg vier jaar cel opgelegd.

Als zijn gevangenisstraf erop zit, dan mag hij bovendien acht maanden niet achter het stuur zitten. Dit, omdat hij in juni 2021 levensgevaarlijke capriolen heeft uitgehaald met een auto. De wagen bleek gestolen en de man reed onder invloed en zonder rijbewijs. Verder moet P. duizenden euro's aan schadevergoedingen betalen aan mensen die hij heeft bestolen.

Eerder zat hij al negen jaar vast, voor zogenoemde vermogensdelicten. Hij is een bekende van de politie. Zo bekend zelfs, dat hij tijdens de rechtszaak uitermate relaxed met opsporingsagenten stond bij te praten. De Bosschenaar was sinds een jaar, met onder meer een enkelband, weer op vrije voeten.

'Goede bedoelingen doorkruist'

Nu moet hij dus opnieuw de bak in. Een forse tegenvaller voor P. en zijn advocaat. De raadsman had met een vurig pleidooi gehoopt dat zijn cliënt hoogstens een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf zou worden opgelegd. “Terugkeer naar de gevangenis doorkruist zijn goede bedoelingen en het proces waarmee hij nu bezig is om schoon schip te maken”, zo verwoordde de advocaat het.

Maar de rechtbank kon niet om de ernst van de feiten heen. In juni, juli en augustus 2021 heeft P. tientallen voertuigen, andere spullen én geld gestolen op verschillende plekken in Den Bosch, Empel en Rosmalen. De uitspraak was gebaseerd op verklaringen van getuigen en agenten en camerabeelden.

Dertig garageboxen

Daarnaast wordt P. verweten dat hij niet alles heeft opgebiecht. En de rechtbank is er ook niet van overtuigd dat de man zich nooit meer op het inbrekerspad zal begeven.

Bij een aantal inbraken kreeg P. hulp van andere mensen. Dat was onder meer het geval bij inbraken in dertig garageboxen aan de Rietwaard in Empel, in augustus 2021. Op beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien hoe P. met drie andere verdachten urenlang zijn slag slaat. Ze gingen er vandoor met onder meer een scooter, een crossmotor en een quad. De andere verdachten zullen nog worden berecht.

