112-nieuws: A58 weer open • bedrijven ontruimd na brand Kwantum

16.15

In een huis aan de Buntven in Huijbergen is woensdagmiddag na een ontploffing brand uitgebroken. Daarbij raakte een man gewond. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kon de man zelf het huis verlaten. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bevestigd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor de man. De trauma-arts heeft hem eerst ter plekke onderzocht, even later is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.