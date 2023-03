112-nieuws: enorme files na ongelukken op A58 en A67 • autobrand in Helmond

08.20

Er is vanochtend een ongeluk gebeurd op de A58 bij Bavel. Verkeer richting Tilburg wordt over de vluchstrook geleid. Rond kwart voor negen moet je hierdoor vanaf knooppunt Galder rekening houden met een uur extra reistijd.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er is een omleiding ingesteld via Oosterhout (A16, A59, A27). Ook weggebruikers richting Breda staan iets voor negen uur in de file. Verkeer richting Utrecht gaat sneller over de A15, A59 en A27. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer vrij is.