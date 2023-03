112-nieuws: zwaar ongeluk met camper • 6 tips over relschoppers

13.20

In een week tijd is er op elf verschillende plekken in Midden- en West-Brabant drugsafval gedumpt. In Diessen ging het om 73 vaten, de grootste dumping van de elf. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende zaken. In enkele gevallen, zoals in Diessen, lekten de vaten met chemicaliën, zo maakte de politie vandaag bekend. Hierdoor moesten extra kosten gemaakt worden om de vervuilde grond schoon te maken.