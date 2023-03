112-nieuws: brand in container op snelweg • auto's botsen in Oss

20.30

Een man is gisteravond met zijn hand bekneld geraakt in een vuilniswagen. Hij haalde samen met een aantal anderen oud papier op in de Burgemeester Magneestraat in Bergeijk. De chauffeur hoorde iemand schreeuwen en nam een kijkje achter de vuilniswagen. Daar zag hij dat de hand van zijn collega bekneld zat. De brandweer heeft de man bevrijd. Hij is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.