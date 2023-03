112-nieuws: A58 bij Moergestel 1,5 uur dicht • problemen op spoor voorbij

05.51

De rechter rijstrook van de A58 van Eindhoven richting Tilburg is sinds kwart voor zes afgesloten na een ongeluk bij Moergestel. Bij dit ongeluk is een vrachtwagen betrokken. Rond zeven uur leidde de afsluiting van de rijstrook tot zes kilometer file vanaf Best, goed voor ruim een halfuur vertraging. De ANWB hoopt dat de afgesloten rijstrook rond halfacht deze ochtend weer kan worden vrijgegeven. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.

