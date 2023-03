112-nieuws: lekkende vrachtwagen zorgt voor vertraging • rook bij hooibrand

13.10

De man die gisternacht dood werd gevonden in een complex van GGZ Breburg in Etten-Leur is mogelijk het slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf. De politie had tegen kwart voor drie te horen gekregen dat er iemand in het complex aan de Leurse Branden onwel was geworden. Reanimatie mocht niet baten.

Een man van 48, die in hetzelfde pand van de psychiatrische instelling woont, zit vast, omdat hij wellicht iets met het overlijden te maken heeft gehad. Hij werd al snel aangehouden. De rechter-commissaris bepaalt vandaag of de verdachte terecht is opgepakt, zo ja, dan wordt hij maandag of dinsdag voorgeleid.

