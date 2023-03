112-nieuws: vier auto's in beslag genomen • A50 bij Nistelrode deels dicht

11.00

Bij een grote controle in Roosendaal zijn gisteren vier auto’s in beslag genomen en duizenden euro’s aan achterstallige betalingen en belastingen geïnd. De actie was bij recreatiepark De Stok en duurde enkele uren. De politie werkte hierbij samen met de Belastingdienst.

De politie schreef 45 bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen, waaronder het onder invloed van alcohol en/of drugs achter het stuur zitten. Eén auto werd in beslag genomen, omdat getwijfeld werd aan de technische staat. Een andere wagen werd geconfisqueerd, omdat deze niet op naam van iemand stond (een zogeheten spookvoertuig).

De Belastingdienst inde in totaal voor 2029 euro aan achterstallige betalingen. Ook werden er twee auto’s in beslag genomen in verband met openstaande vorderingen. Twee bestuurders kregen een aanslag van 850 euro, omdat ze kentekenplaten misbruikten. Drie bestuurders moeten 1500 euro betalen, omdat ze met een buitenlands voertuig reden en verzuimd hadden wegenbelasting te betalen.