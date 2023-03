112-nieuws: automobilist racet door Etten-Leur • brand in Boxtel geblust

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

05.49 Automobilist racet door Etten-Leur Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Bredaseweg bij Etten-Leur met een snelheid van 110 kilometer per uur door de bebouwde kom racete. Tot verbijstering van de politie. "Werkelijk onverantwoord!" Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en de bestuurder krijgt een proces-verbaal.