112-nieuws: koolmonoxide in huis Oisterwijk • overvaller dreigt met mes

Bij een steekpartij in een huis in de Alpenlaan in Tilburg is vanochtend vroeg een man gewond geraakt. Kort na de steekpartij is in het huis een andere man, de bewoner, aangehouden en vastgezet. Die is naar een politiebureau gebracht. Het slachtoffer - een bekende van de verdachte - is door ambulancemedewerkers behandeld en hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De politie heeft twee messen in beslag genomen.