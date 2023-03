Schietpartij onder balkon van Marja: ‘Ik viel met m’n neus in de boter’

Het leek wel een scene uit de misdaadserie Undercover. In een Roosendaalse woonwijk werd vrijdagmiddag op klaarlichte dag in het rond geschoten. Buurtbewoner Marja zag het onder haar balkonnetje gebeuren: "Ik zat op de eerste rang."

Marja hoorde dat er geschoten werd, iets dat volgens haar niet uniek is in het Roosendaalse Kalsdonk: "Dat gebeurt hier weleens vaker, maar dit was wel heel erg dichtbij." Ze zag de onrust twee meter verder op de stoep ontstaan. "Mannen renden rond en er werd geschoten. Ook werden er knuppels en bakstenen gebruikt. Het was echt heftig." Ondanks de heisa, is Marja kalm en nuchter. "Ik kan wel wat hebben. Ik kom uit Amsterdam", zei ze met een glimlach. De meeste zorgen maakt ze zich om haar medebewoners in de flat. "Het zijn veel ouderen die hier wonen, die zijn angstig op dit moment en dat begrijp ik. Mensen raken in isolement. Ze durven niet meer naar buiten. Dat gun je niemand."

‘Dan lig ik morgen op het kerkhof’

De schrik zit er bij de buurtbewoners een dag later nog steeds goed in. Dat blijkt wel als we op straat reacties proberen te halen. De angst voor mogelijk kwaadwillenden is groot,. Voorbijgangers houden de kaken bij voorkeur veilig op elkaar. Een overbuurvrouw wil geen reactie geven, ook niet anoniem: "Dan lig ik morgen op het kerkhof".