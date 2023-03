112-nieuws: brand in schuur Schijndel • onderzoek schietpartij gaat door

2.30

In een grote schuur aan de Venushoek in Schijndel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer werd rond half drie gealarmeerd. Er was uiteindelijk sprake van een kleine brand in een half afgebroken, oude schuur. De brandweer zette twee wagens in en ook de politie is poolshoogte komen nemen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.