112-nieuws: coffeeshop 3 maanden dicht na explosie • vrachtwagen kantelt

Een automobilist is vanochtend met zijn auto in de voortuin van een huis in Deurne beland. Het ongeluk gebeurde aan de Zeilbergsestraat. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder onwel is geworden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voordat hij in de voortuin tot stilstand kwam, zou de bestuurder nog een andere auto hebben geraakt.