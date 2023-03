112-nieuws: coffeeshop 3 maanden dicht • vertraging op A2, A58 en A67

17.10

De linker rijstrook van de snelweg A67 is bij Someren in de richting van Venlo dicht geweest als gevolg van een ongeluk. Na het ongeval was er een file van 8 kilometer ontstaan vanaf knooppunt Leenderheide. De extra reistijd was eerst drie kwartier, maar rond vijf uur stelde die nog maar weinig voor.

Een eindje verderop, ook in de richting van het zuiden, staat al enige tijd op de A2 een vrachtwagen met een klapband. Dit betekent file rijden en vertraging voor het verkeer tussen de knooppunten Ekkersweijer en De Hogt. Om de hulpdiensten ruimte te geven was de rechter rijstrook een tijdje afgekruist. Inmiddels is de file nog maar 4 kilometer en de extra reistijd 8 minuten. Op de aansluitende N2 is het tussen de knooppunt Batadorp en Leenderheide veel drukker.

Ook op de A58 is het aanschuiven deze avondspits: tussen Moergestel en knooppunt Batadorp staat er een file van 12 kilometer en dat betekent een vertraging van ongeveer een half uur. Hier ontstonden de problemen ook door een vrachtwagen met panne.