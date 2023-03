112-nieuws: gewonde in Breda • CDA-verkiezingsposters beklad en vernield

00.28

Iemand is gisteravond rond halfelf gewond geraakt op de Bisschopshoeve in Breda. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De omgeving werd ruim afgezet voor onderzoek, tot in de wijk achter het winkelcentrum. Bij een bankje lag veel bloed. Vermoedelijk is het slachtoffer neergestoken, laat de politie weten. Een politieagent kamde met speurhond de omgeving af.