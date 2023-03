Man met glas in gezicht geslagen tijdens het stappen, dader spoorloos

Een man is eind vorig jaar met een glas in zijn gezicht geslagen in café Nassau in Breda, maar van de dader ontbreekt ieder spoor. Het slachtoffer heeft nog steeds veel last van de gevolgen. De politie deelt nu bewakingsbeelden in de hoop dat de dader wordt gevonden.

In de nacht van 2 op 3 december ontstaat er rond halfvier 's nachts onenigheid in het café aan de Vismarktstraat. Er wordt geduwd en getrokken. En dan ineens, uit het niets, wordt het slachtoffer in zijn gezicht geslagen met een glas. Het slachtoffer blijft bloedend achter terwijl de dader meteen de benen neemt.

Verlies van zicht

De gevolgen van de klap zijn groot voor het slachtoffer, zo blijkt nu. De man, die anoniem wil blijven, had een diepe snee boven zijn oog, die zelfs tot aan zijn schedel liep. Er kwam ook glas in zijn rechteroog, waardoor hij nog altijd niet goed kan zien.

Het is nog steeds onzeker of hij ooit zijn normale zicht terugkrijgt. De klap was zelfs zo hard dat iemand anders in het café ook gewond raakte door het rondvliegende glas. Café Nassau heeft geprobeerd om via sociale media de dader te vinden. Nadat dat niet was gelukt, werd de politie ingeschakeld.

Signalement

Op bewakingsbeelden die worden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant is de dader goed te zien. Het gaat om een jonge man met blond haar. Hij lijkt ongeveer 21 jaar oud. De man is 1,75 meter lang en draagt die nacht een zwarte trui met een capuchon.

Denk je de dader te kennen of weet je wellicht meer over wat er die avond heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met de politie. “Ieder klein detail in deze zaak is belangrijk”, zegt een politiewoordvoerder.