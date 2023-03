112-nieuws: waarschuwing voor gladheid • drukke avondspits verwacht

19.20

Een Duitse automobilist is aan het begin van de avond in Oeffelt aangehouden na een achtervolging. De man had aan de grens met Duitsland een stopteken genegeerd en hij ging er met zeer hoge snelheden vandoor. Op de provincialeweg net voor Oeffelt werd hij klem gereden door de Koninklijke Marechaussee, uit de auto gehaald en gearresteerd.

De man was niet in bezit van een rijbewijs. Tijdens de achtervolging lapte de man nog meer verkeersregels aan de laars. Zo haalde hij zeer gevaarlijk in, terwijl hij met een extreem hoge snelheid reed. De Marechaussee onderzoekt ook of er in zijn auto drugs liggen. Het verkeer ondervond flink wat hinder van het incident.

Bij de man in de auto zat ook een vrouw. Zij is niet gearresteerd en moest met een bus haar reis voortzetten.