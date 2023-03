Code oranje, maar nog weinig sneeuw te zien

In het zuidoosten van Brabant is woensdagochtend code oranje van kracht, meldt het KNMI. Er kan meer dan vijf centimeter sneeuw vallen. Het is mogelijk glad op de wegen door de sneeuw, die naar verwachting in de loop van de ochtend valt. Maar de eerste uren van de ochtend is er nog maar weinig sneeuw gevallen.

Code oranje geldt van 06.00 uur tot 12.00 uur, aldus het KNMI. In Limburg is het waarschuwingsniveau al om 04.00 uur ingegaan. Het KNMI geeft code oranje af als "er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". Die overlast kan ook heel lokaal zijn. 's Middags tijdelijk voorbij

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het opnieuw glad worden door opnieuw (natte) sneeuw. Dinsdagochtend regende en sneeuwde het ook in onze provincie. Het zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. Rond acht uur stond er in heel Nederland ruim duizend kilometer file. Ook de avondspits was veel drukker dan normaal.

