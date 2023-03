112-nieuws: drugspanden half jaar op slot • aanrijding in Overloon

13.56

Na een ruzie in een woning aan de Van Oldenbarneveltstraat in Oosterhout, heeft de politie vandaag een man aangehouden. Omdat het vermoeden bestond dat er een wapen in het spel was, kwam een arrestatieteam naar de woning. Nadat de politie de woning had omsingeld, kwam de verdachte zelf het huis uit en werd hij aangehouden door agenten. Het arrestatieteam hoefde niet in actie te komen. In de woning werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.