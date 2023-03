112-nieuws: F-16 raakt vogel en moet landen • zesde aanhouding dood Mo

16.43

Een zesde man is donderdag aangehouden in verband met het doodschieten de 23-jarige Mo uit Oss. Hij werd op 14 april vorig jaar van dichtbij doodgeschoten in de Leeuwerikhof in Oss. De vandaag opgepakte man is 27 jaar oud en komt uit Oss. Eerder hield de politie al vijf verdachten aan. Twee van hen zijn vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang, meldt de politie. Zo is de recherche nog op zoek naar een zevende verdachte, van wie wordt vermoedt dat hij in Turkije is.

LEES OOK: Slachtoffer dodelijke schietpartij is 23-jarige man uit Oss