Schietpartij op klaarlichte dag: schutter is bekend bij politie

De identiteit van de man die vrijdag bij een schietpartij op klaarlichte dag in Roosendaal een slachtoffer maakte, is bekend bij de politie. Het gaat om een 32-jarige man uit Breda, oorspronkelijk afkomstig uit Roosendaal. Het is alleen onduidelijk waar hij verblijft. Daarom wordt de hulp van het publiek ingeschakeld om zijn verblijfplaats te achterhalen. Er is een foto van de schutter verspreid met de oproep om zich te melden.

De vermoedelijke dader van de schietpartij is een bekende van de politie. Hij zou de schoten hebben gelost in de Philipslaan in de wijk Kalsdonk. Dat gebeurde iets voor halfvijf. Het 19-jarige slachtoffer werd meerdere keren geraakt in zijn zij, maar raakte niet levensbedreigend gewond.

Bij de ruzie waren meerdere mensen betrokken. Een buurtbewoonster die het allemaal zag gebeuren: "Mannen renden rond en er werd geschoten. Ook werden er knuppels en bakstenen gebruikt. Het was echt heftig." De schutter ging er volgens de politie vandoor in een zwarte auto. De beschadigde auto van het slachtoffer bleef achter op de weg.

De politie ging op jacht naar de schutter, onder meer met een helikopter. Het toestel is later ingezet voor onderzoek vanuit de lucht waarbij opnames zijn gemaakt van de plaats van het misdrijf. Aan het Zeggeveld werd later een auto gevonden die mogelijk betrokken was bij de schietpartij.

Vrijdagavond 3 maart had de politie signalen dat de schutter in Sint Willibrord verbleef. Daarop heeft een arrestatieteam een inval gedaan in een woning, maar daarbij is niemand gevonden.

Bijeenkomst

Dinsdagavond was de politie ook aanwezig bij een bijeenkomst op de Philipslaan georganiseerd door de gemeente Roosendaal. Daar konden mensen hun verhaal kwijt en in gesprek gaan met agenten.

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is de overlast en criminaliteit in de wijk Kalsdonk helemaal zat. “De maat is vol”, aldus de burgemeester. Al heeft hij niet direct een oplossing: "Meer blauw op straat wordt lastig."

Vanuit de wijk is kritiek te horen op de gemeente. “De gemeente heeft ons in de steek gelaten. Dat doet pijn, ik kan er wel om huilen", zegt Sjef Boshouwers (75). Hij was jarenlang voorzitter van het bewonersplatform in de Roosendaalse wijk Kalsdonk. Met lede ogen ziet hij aan hoe ‘zijn wijk’ steeds verder afglijdt.

Beelden van de schietpartij: