112-nieuws: inzet politie verstoort treinverkeer • gans vast onder skibox

17.10

Door inzet van de politie rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Ook ligt het treinverkeer op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda stil. Verder rijden er om dezelfde reden minder intercity's tussen Breda en Den Bosch. Volgens de Nederlandse Spoorwegen gaat deze situatie tot kwart over zes vanavond duren. Omroep Rijnmond meldt dat de politie rond half vijf uur een perron heeft ontruimd van het NS-station in Rotterdam. Er is daar een tas gevonden waarvan niet duidelijk is van wie die is en wat er in zit. Hierdoor is het treinverkeer voorlopig stilgelegd. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met de stremming tussen Breda en Den Bosch.