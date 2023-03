112-nieuws: vaten gedumpt in Breda en Gilze • gans vast onder skibox

06.05

Een automobilist is afgelopen nacht gecrasht naast een fietsbrug in de Westerparklaan in Breda. De bestuurder reed met zijn auto vanaf de Lunetstraat rechtdoor door de Westerparklaan. Hij reed over het fietspad en kwam uiteindelijk in een diepe sloot tot stilstand. De bestuurder wist zelf uit de auto te komen. Hij is in een ambulance nagekeken en daarna aangehouden. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.