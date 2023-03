Lees hier of de Mol dit seizoen uit Brabant komt (of toch niet)

Twee Brabanders wisten de finale te halen van het televisieprogramma Wie Is De Mol? Techjournalist Daniël Verlaan uit Roosendaal en ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo uit Waalre. Ze waren, samen met programmamaker Jurre Geluk, de enige drie kandidaten die de Mol konden zijn. Wekenlang werden miljoenen kijkers bezig gehouden met die ene vraag: wie is de Mol 2023? Daar is nu een antwoord op. Spoiler Alert voor mensen die het programma nog willen bekijken: in dit artikel staat onderaan wie de mol is.

Vanuit de tuin van Paleis Soestdijk werd het tv-programma afgesloten. Het betrof seizoen 23, wat veel zegt over de populariteit van het programma.

Voor de tweede keer in de geschiedenis vond Wie is de Mol in Zuid-Afrika plaats. Normaal is de grote ontknoping in het Amsterdamse Vondelpark, maar vanwege een extra grote belangstelling was gekozen voor een grotere en meer centrale locatie.

De mol 2023 is...

De voortuin van het paleis stond vol met 'molloten', zoals de megafans van het programma worden genoemd. Zij zagen dat Jurre Geluk dit jaar de mol was. Geen echte Brabantse Mol dus. Daniël Verlaan won wel het seizoen omdat hij als enige goed gokte dat Jurre de Mol was.

Verlaan nam daarmee de pot van € 11.650 mee naar huis. Hij is van plan om met het geldbedrag een fonds voor jonge onderzoeksjournalisten op te zetten en zijn medekandidaten mee uit eten te nemen.