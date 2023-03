112-nieuws: verwarde man rijdt carport binnen • auto belandt in sloot

06.41

Een auto is vanochtend vroeg in een greppel beland naast de Somerenseweg in Sterksel. De bestuurster is door de brandweer uit de auto gehaald. Ze is nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.