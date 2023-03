Topdoelvrouw baalt: 'Als vrouw verdien ik minder dan een man op de bank'

De frustratie zit hoog bij tweevoudig wereldkampioen en olympisch kampioen Josine Koning (27). De keepster van het nationaal vrouwenhockeyteam en HC 's-Hertogenbosch baalt dat topspeelsters uit haar team minder verdienen dan een bankzitter bij de mannen. "Ik vind het tijd worden dat daar iets aan gebeurt", vertelt zij in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune.

"We zijn met de vrouwen al best wel lang bezig om dit recht te krijgen, maar we blijven tegen een muur aan lopen." Volgens de keepster verdienen topspeelsters uit haar team vaak veel minder dan een speler die bij het mannenteam op de bank zit. "Dat zou niet moeten.

Hoe het komt dat mannen meer krijgen in het hockey dan de vrouwen weet Josine niet. "Dat is een vraag die wij telkens weer stellen. Vrouwenhockey is in Nederland heel populair en internationaal staan wij hoog aangeschreven."

Het antwoord dat zij en de ander speelsters vaak krijgen is: sponsoren. "Er zijn maar drie of vier clubs in de vrouwenhoofdklasse waar het prestatieniveau hoog ligt. Dat is dus blijkbaar minder interessant voor sponsoren."

Wat ook meespeelt is dat mannen over het algemeen vaker van club wisselen, er is dus een veel groter aanbod van bijvoorbeeld buitenlandse spelers. Vrouwen blijven over het algemeen vaker bij hun club. Dat is precies waar de frustratie zit bij Josine.

"Er wordt dus blijkbaar niet betaald naar prestatie, maar naar het aanbod van spelers." Het doorbreken van deze barrière is volgens de keepster erg lastig. "Daarom dat ik in mijn bericht een oproep heb gedaan aan alle hoofdklasseclubs, de bond en eigenlijk iedereen die hiermee te maken heeft om samen met een oplossing te komen."