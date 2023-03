Auto in brand en de deuren gaan niet open: 'De grootste nachtmerrie'

Het vreselijke ongeluk op de A59 waarbij vrijdagavond een gezin met twee kinderen om het leven kwam, maakt diepe indruk. Hun auto vatte vlam en zij konden er niet meer uit. Volgens omstanders gingen de deuren niet van het slot. Hoe dat kan en wat kan je doen als de deurontgrendeling niet meer werkt? Verkeersdeskundige Ruud Hornman uit Lage Mierde legt het uit.

Hornman legt uit: "In een moderne auto worden de portieren elektronisch ontgrendeld. Door brand of water zou het zomaar kunnen dat die systemen niet meer werken en dat je je portier dus niet meer van het slot af gaat. Brand, of in het water belanden, lijken mij daarom de grootste nachtmerrie die je kan overkomen."

Volgens Hornman is er dan nog maar één uitweg. "Dat is een lifehammer gebruiken. Daarmee kan je met een flinke klap je zijruit verbrijzelen, want die is gemaakt van speciaal veiligheidsglas. Soms zie je in actiefilms wel eens dat mensen hun voorruit eruit trappen, maar in de praktijk werkt dat niet."

Omstanders hebben natuurlijk geen lifehammer. Maar ook zij kunnen wat doen. "Zij kunnen iets zoeken dat hetzelfde effect heeft als een lifehammer. Bijvoorbeeld een steen met scherpe punten. En er bestaan tegenwoordig sleutelhangers die je als lifehammer kan gebruiken."

Toch blijft het volgens Hornman zelfs met een lifehammer of een steen moeilijk om uit een brandende auto te ontsnappen. "De ruit eruit slaan is een ding. Maar eerst moet je je lifehammer weten te vinden. Dan moet je je gordel loskrijgen of lossnijden. En het portier is ook nog eens heel hoog om uit te klimmen. Dat moet je allemaal doen terwijl je in blinde paniek bent. Dat maakt het wel heel moeilijk."

LEES OOK:

Bloemen en kaarsjes bij huis van overleden gezin in Raamsdonksveer

Raamsdonksveer in diepe rouw na ongeval waarbij gezin om het leven kwam