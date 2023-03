112-nieuws: dode gevonden in water • grote brand in Tilburg

10.30

Bij het Koning Willem I College in Den Bosch is maandagochtend een politieactie bezig. Het gebouw aan de Weidonklaan is op dit moment omsingeld door agenten met kogelwerende vesten. De politie laat via Twitter weten dat er een 'mogelijk dreigende situatie' is in het gebouw van de mbo-instelling. Wel zou de situatie inmiddels onder controle zijn.

LEES OOK: Situatie in school Den Bosch onder controle, geen dreiging voor leerlingen