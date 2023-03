112-nieuws: dode man Wijk en Aalburg: geen misdrijf • veel vertraging op A2

21.42

Een 21-jarige vrouw is sinds gisteravond vermist in Teteringen. Via Burgernet wordt gevraagd naar haar uit te kijken. Het gaat om een lichtgetinte vrouw met lang donkerbruin krullend haar en blauwe ogen. Ze heeft een klein postuur. En opmerkelijk detail is dat haar voortanden in een V staan. Mensen die een tip hebben, wordt gevraagd 112 te bellen.