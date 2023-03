Motorrijder reed veel te hard bij botsing en wil slachtoffer laten betalen

Heb je nog recht van spreken na een ongeluk waarbij je zelf binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid overschreed met 81 kilometer per uur? Kun je de andere weggebruiker, met wie je in botsing kwam, op laten draaien voor de opgelopen verwondingen? Een motorrijder dacht van wel, maar de rechtbank in Den Bosch wees dat af. Hij moet zijn eigen schade en het herstel ervan zelf betalen, net als de juridische kosten.

Het ongeluk gebeurde op 11 oktober 2020, op de kruising van de Dr. Berlagelaan en de Hendrik Staetslaan in Eindhoven, rond half een ’s middags. Uit onderzoek is gebleken dat de motorrijder met een snelheid van 131 kilometer per uur de voorrangskruising naderde.

Motorscooter had voorrang moeten verlenen

Ongeveer veertig meter voor dat kruispunt begon de bestuurder af te remmen. Vanaf rechts naderde een motorscooter die hem voorrang had moeten verlenen. Dat gebeurde niet, waarna de twee voertuigen tegen elkaar botsten. De motorrijder moet op dat moment een snelheid van 85 kilometer hebben gehaald.

De botsing was zo hard dat behalve de brandweer en een ambulance ook een traumahelikopter moest worden ingeschakeld. Beide bestuurders raakten ernstig gewond. Ruim twee jaar later heeft de motorrijder er nog steeds zoveel last van dat hij de man die op de motorscooter zat voor de rechter daagde. Hij vindt dat die bestuurder beter had moeten uitkijken voordat hij de weg wilde oversteken. Daarom zou zijn verzekeraar de helft van zijn schade moeten vergoeden.

De rechtbank bestrijdt niet dat de scooterrijder voorrang had moeten verlenen. Normaal gesproken moet je dat ook doen, zelfs wanneer een andere weggebruiker te hard rijdt. “In de regel weegt een voorrangsfout in het verkeersrecht zwaarder dan een overschrijding van de maximumsnelheid”, zo staat in de uitspraak.

'Ongeluk vooral motorrijder te verwijten'

Maar in dit geval reed de motorrijder buitenproportioneel te hard, wat in 'zeer hoge mate' heeft bijgedragen aan het ongeluk, oordeelde de rechter. Bovendien was de scooterrijder het kruispunt voorzichtig genaderd, van een verkeersfout is dus geen sprake geweest. Uit onderzoek is ook gebleken dat de twee niet tegen elkaar zouden zijn gebotst als de motorrijder zich aan de maximumsnelheid had gehouden. Kortom: de eis van de motorrijder is afgewezen.