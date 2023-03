112-nieuws: mannen opgepakt na mishandeling • politieduikers in kanaal

09.12

Aan de Tweeberg in Hintham is dinsdagochtend vroeg een auto uitgebrand. Rond kwart over zes kreeg de brandweer de melding binnen. Toen ze even later aankwamen, stond de voorkant van de auto al volledig in brand. Het vuur was snel onder controle, maar van de auto viel niets meer te redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.