112-nieuws: zoektocht naar man in water Waalwijk • fikse schade na ongeluk

01.14

Hulpdiensten hebben gisteravond gezocht naar een man in het water aan de Zomerdijk in Waalwijk. Voorbijgangers meldden dat een man zich raar gedroeg in de buurt van het pondje en dat hij niet lang daarna spoorloos was. Ze vermoedden dat hij het water in was gegaan. Duikteams kwamen naar de Zomerdijk en een politieheli werd ingezet, maar rond middernacht werd de zoektocht beëindigd. De man was op dat moment niet gevonden.