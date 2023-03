112-nieuws: brand in autospuiterij • bijtende winkeldievegge gepakt

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09.55 Minder treinen door kapot spoor Er rijden vanochtend veel minder treinen tussen Roosendaal en Vlissingen door een kapot spoor. Reizigers moeten rekening houden met een uur extra reistijd. De problemen duren naar verwachting tot kwart over twaalf, zo laat de NS weten.

09.40 Brandweeroefening met waterdroppings Vandaag tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags oefent de brandweer boven de Ossendrechtse heide. Bij de oefening worden onder meer een Cougar-transporthelikopter en twee Chinooks ingezet. Deze helikopters worden ingezet voor waterdroppings.

09.25 Winkeldievegge gaat te keer en bijt medewerker Een winkeldief ging gistermiddag in Roosendaal door het lint toen ze op haar gedrag werd aangesproken door een medewerker van de supermarkt. In de consternatie die ontstond, beet ze een van de medewerkers van de winkel. De verdachte, een vrouw van 36, werd gistermiddag rond half vier betrapt, toen ze zonder te betalen met een aantal spullen voorbij de kassa wilde lopen van een supermarkt aan de Laan van Henegouwen. De medewerker van de winkel raakte door de bijtactie van de verdachte gewond. Hij heeft aangifte gedaan. Uiteindelijk lukte het medewerkers van de winkel de verdachte onder controle te krijgen. Agenten die waren opgeroepen, hielden haar vervolgens aan. Na verhoor is ze weer in vrijheid gesteld, laat de politie vanochtend weten.

09.00 A27 weer vrij De A27 bij Oosterhout is weer vrij na twee ongelukken eerder vanochtend. De vertraging die opliep tot meer dan anderhalf uur neemt nu snel af. Wachten op privacy instellingen...

08.15 Enorme file na twee ongelukken op A27 Op de A27 bij Oosterhout zijn vanochtend rond kwart voor acht kort na elkaar twee ongelukken gebeurd. Tussen Hank en Oosterhout-Zuid, in de richting Breda, moeten weggebruikers daarom rekening houden met anderhalf uur vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. Bij de ongelukken zijn volgens de ANWB zes auto’s betrokken.

07.50 A16 weer vrij na ongeluk De A16 van Breda-Noord naar Dordrecht is weer vrij. Dit nadat er eerder vanochtend een ongeluk gebeurde. Weggebruikers moeten nog wel rekening houden met vertraging, maar de file neemt wel af. Op dit moment gaat het nog om veertig minuten vertraging. Op de A17 loopt het verkeer door hetzelfde ongeluk ook vast tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar staat rond deze tijd nog een klein half uur vertraging.

07.20 Lange file door ongeluk op A16 Door een ongeluk zijn twee rijstroken van de A16 van Breda-Noord richting Dordrecht afgesloten. Hierdoor staat er 12 kilometer file, goed voor een vertraging van ruim twee uur. Door het ongeluk loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, vanwege mensen die omrijden. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder staat een file van 5 kilometer

05.00 Brand in autospuiterij Veldhoven Op bedrijventerrein De Run in Veldhoven heeft dinsdagavond een brand gewoed in de filterinstallatie van een autospuiterij. De vlammen sloegen uit de schoorsteen. Toen de brand uitbrak, waren er nog mensen aanwezig in het bedrijf. Medewerkers hebben zo snel mogelijk veel auto's uit de garage gehaald. De brand was iets na negen uur onder controle. Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Rico Vogels/SQ Vision.