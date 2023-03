112-nieuws: stel gepakt voor witwassen • gewonde bij steekpartij op azc

14.10

Bij een steekpartij op het azc in Budel is vanmiddag een 28-jarige bewoner gewond geraakt. De man raakte gewond aan zijn hoofd. Ook liep hij een steekwond op aan zijn been. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie.

Het is het zoveelste incident bij het azc. In februari kregen alle inwoners van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, een enquête op de deurmat over de toekomst van het azc. De gemeenteraad besloot een tijd geleden dat het azc in de huidige vorm in de zomer van volgend jaar dicht moet.