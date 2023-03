Rijen bij stemlokalen op stations, volg hier de verkiezingen LIVE

08.40

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever stapte vanmorgen gemeenschapshuis De Jachthoorn in in Sint Hubert binnen om zijn stem uit te brengen. Gisteravond protesteerde hij nog met vijfhonderd andere boeren tijdens het slotdebat in het provinciehuis in Den Bosch. In alle straten rondom het provinciehuis stonden tractoren. Het zorgde ervoor dat de aanwezigen niet direct het pand konden verlaten. "Dit was onze laatste kans om de kiezers te overtuigen niet op de gevestigde orde te stemmen", zei Van den Oever vooraf. FDF was een van de initiatiefnemers van de actie.

