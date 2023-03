Verkiezingen: blinde Marieke stemt • drukte op stembureau Woensdrecht

13.29

Onlinestemhulp Jongerenkieswijzer heeft aan het einde van de ochtend ruim 34.000 bezoekers geteld. De kieswijzer wordt onder meer klassikaal op scholen gebruikt. Zeker veertien mbo-instellingen en acht hbo-instellingen maken gebruik van de Jongerenkieswijzer. "Maar misschien zijn er wel meer waar wij niet van op de hoogte zijn", zegt een woordvoerster.

Het is moeilijk in te schatten of het voorlopige bezoekersaantal dit jaar hoog of laag is, meldt ze. Bij landelijke verkiezingen wordt de Jongerenkieswijzer gemiddeld 300.000 keer ingevuld. "De opkomst en interesse bij Provinciale Statenverkiezingen is echter over het algemeen lager", aldus een woordvoerder.