Verkiezingsuitslagen: wat doet BBB? • Wordt de opkomst hoger?

In Tilburg hebben mensen bij sommige stembureaus even moeten wachten voordat ze hun stem konden uitbrengen. Er was gedurende de dag soms een tekort aan stembiljetten. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt continu in de gaten gehouden of er op ieder stembureau voldoende middelen zijn. Dat gebeurt met een zogeheten stem-app die door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) is ontwikkeld. “De app haperde af en toe, waardoor we sommige stembureaus niet op tijd konden voorzien van extra stembiljetten”, aldus de woordvoerder. Volgens de gemeente was de vertraging hooguit een kwartiertje.