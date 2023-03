112-nieuws: auto helemaal uitgebrand • vrachtwagen verliest graan

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

14.45 Vrachtwagen verliest graan Op de Gemertseweg in Beek en Donk heeft een vrachtwagen die graan vervoerde een deel van de lading verloren. De deur van de vrachtwagen schoot open waardoor het graan op de weg terechtkwam. Het is nog onduidelijk waarom de deur plots openging. Achter de vrachtwagen ligt een lang spoor met het graan. Er reed ook een personenauto achter de vrachtwagen, maar die liep geen schade op. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision.

12.22 Huis gesloten na drugsvangst Aan de Sjaak Verbiezenlaan in Eindhoven is een huis gesloten door de gemeente. De sluiting duurt drie maanden. In het huis zijn grote hoeveelheden drugs gevonden, en spullen om drugs mee te maken. "Het huis vormt hiermee een schakel in de productie en distributie van drugs", stelt de gemeente.

11.22 Auto brandt uit Aan de Basilicumstraat in Eindhoven is vanochtend een geparkeerde auto uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust. Buurtbewoners hoorden mensen wegrennen. De politie is daarom een buurtonderzoek naar de oorzaak van de autobrand begonnen Foto: SQ Vision.

10.44 Dierenpolitie redt weggelopen hond die reu opzoekt Een hond die in Asten is weggelopen wist volgens de politie 'wel raad met haar loopsheid'. Ze had namelijk al snel een reu opgezocht. Inmiddels is de hond weer terug bij het baasje.

10.30 Agent in gezicht geslagen na aanrijding Een politieagent is gisteren in Bergen op Zoom in het gezicht gestompt door een 27-jarige man. De aanleiding was een aanrijding op een kruispunt. Volgens een getuige reed de veroorzaker door. Deze 22-jarige man uit Bergen op Zoom werd aangehouden. Toch ontstond er elders in Bergen op Zoom nog een opstootje tussen mensen 'zich betrokken voelden' bij de aanrijding, meldt de politie. Een agent die dat probeerde te sussen werd in het gezicht geraakt door een van de vechtersbazen. Die 27-jarige man werd daarna opgepakt.

09.11 Gevonden lichaam betreft geen slachtoffer misdrijf De dode man die gisteren in Geldrop werd gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat bevestigt de politie. Eerder werd er nog rekening gehouden 'met alle scenario's'. De politie doet onderzoek in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

05.45 A67 weer open nadat weg bezaaid lag met slachtafval De A67 bij Geldrop is weer open nadat een vrachtwagen daar donderdag rond vijf uur slachtafval verloor. De weg lag bezaaid met resten van dode dieren. Het verkeer liep grote vertraging op, er stond vijftien kilometer file richting Eindhoven. Rijkswaterstaat had tot diep in de nacht nodig om het wegdek schoon te maken en te repareren. De enorme lading slachtafval schoot uit de bovenkant van een vrachtwagen nadat de wagen vol in de remmen moest en op een andere vrachtwagen botste. Op dashcambeelden is te zien hoe kilo's ingewanden uit de wagen schieten. Slachtafval ligt over de weg verspreid (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

22.40 Getuigen van inbraken gezocht De politie zoekt getuigen van twee woninginbraken in Waalwijk. Deze zijn vermoedelijk gepleegd door dezelfde dader. Dit gebeurde tussen woensdagavond zes uur en donderdagochtend zeven uur in de wijk Besoyen.