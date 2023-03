Ziekenhuispersoneel voert weer actie: 'Want het gaat echt niet meer'

Personeel van een groot aantal Brabantse ziekenhuizen heeft donderdag vanaf acht uur het normale werk neergelegd. De stakingsactie gaat 24 uur duren. Medewerkers eisen een beter loon, betere afspraken over roosters en een betere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. In het grootste deel van de ziekenhuizen worden er zondagsdiensten gedraaid, dat betekent dat alleen de zorg op de spoedeisende hulp doorgaat.

Ook de zorg voor opgenomen patiënten gaat door. Hoeveel afdelingen meedoen, verschilt per ziekenhuis. Patiënten die voor donderdag een afspraak hadden staan die niet kan doorgaan, zijn daar volgens ziekenhuizen van tevoren van op de hoogte gesteld.

Personeel van onder meer ziekenhuis Bernhoven in Uden, het JBZ in Den Bosch, Elkerliek in Helmond, Anna Ziekenhuis in Geldrop, Maxima MC en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Amphia in Breda en Bravis in Roosendaal doen mee met de staking.

Op de grond zitten

De acties vinden plaats in de ziekenhuizen, er zijn toespraken en medewerkers gaan demonstratief op de grond zitten om letterlijk te laten zien hoe hun werkgeversorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), hen laat zitten.

'Het gaat echt niet meer'

Ziekenhuispersoneel staakte al eerder. Zo blokkeerde personeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda al zittend drie keer de ingang van het ziekenhuis. Dat gebeurde in februari maar leidde niet tot een overeenkomst tussen de partijen. De acties van donderdag zijn een vervolg om toch meer druk te zetten.

Verpleegkundige Jessica Swijnenburg is één van de mensen die donderdag actie voert. Zij kan steeds moeilijker haar rekeningen betalen. En soms lukt dat gewoonweg niet. Een probleem dat ook speelt bij haar collega's in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ze voert actie voor meer salaris en een betere reiskostenvergoeding: "Want het gaat echt niet meer."

Zorgverzekeraars

De vakbonden eisen meer loon dan de NVZ biedt. Ze wil ook een hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en betere afspraken over roosters.

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, wil juist dat het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars geld bijleggen om de lonen te kunnen verhogen. Ziekenhuizen zeggen dat zij de loonsverhoging niet kunnen ophoesten. Zorgminister Kuipers zei eind februari al dat hij geen gehoor geeft aan Melkerts oproep.