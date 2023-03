BBB slaat ook grote slag bij waterschapsverkiezingen

Ook bij de waterschapsverkiezingen heeft BBB een grote slag geslagen. In het waterschap Rivierenland, waar Werkendam, Woudrichem en Aalburg onder vallen, heeft de BBB zes zetels gehaald. Het wordt daarmee in één klap de grootste partij.

Water Natuurlijk volgt met vijf zetels. CDA en PvdA volgen met drie zetels. VVD, Partij voor de Dieren en SGP staan op twee zetels. ChristenUnie, AWP en JA21 krijgen ieder een zetel in het algemeen bestuur van het waterschap en bepalen zo het beleid.

Er waren 26 zetels te verdelen. Vier zetels zijn daarnaast altijd gereserveerd voor vertegenwoordigers van boeren en natuurorganisaties.

Wat doet het waterschap:

Het waterschap zorgt ervoor dat we schoon en genoeg drinkwater hebben. Ook wordt de waterstand geregeld via gemalen en sluizen. Door klimaatverandering wordt hun werk steeds belangrijker. Volgens dijkgraaf Co Verdaas staat het nieuw gekozen bestuur voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer.

Het gaat om een voorlopige uitslag, het waterschap houdt rekening van een foutmarge van één zetel per partij. De uitslag is over een week definitief.

57 procent van de kiesgerechtigden stemde voor het waterschap in Rivierenland. De opkomst is daarmee hoger dan in 2019 (53,4 procent).