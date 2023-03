Je moet het er vandaag van nemen, want de lente begint met herfstweer

Je moet het deze zaterdag echt even nemen van het mooie weer, zo benadrukt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De lente, die komende week officieel aanbreekt, begint met herfstweer.

"We hebben vrijdag al een heel mooie dag gehad", blikte Wouter zaterdagochtend terug in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant. "Toen werd het lokaal 19 graden. Ik denk dat we ook deze middag zo'n 18 graden halen, her en der in onze regio. Er staat daarbij heel weinig wind, dus het zal in de zon echt aangenaam zijn. Een heerlijke dag om eropuit te gaan of een terrasje te pakken als je de kans hebt."