112-nieuws: auto botst op boom in Deurne • file op A27 verleden tijd

09.29

Een 45-jarige Roemeen is zaterdagavond aangehouden nadat hij diesel stal uit een vrachtwagen bij een bedrijf aan de Rijksweg-Zuid in Rucphen. Medewerkers van het bedrijf zagen de Roemeen rond kwart over tien samen met een andere man bezig met het hevelen van de diesel in jerrycans en waarschuwden de politie. Toen de twee dieseldieven in de gaten hadden dat ze betrapt waren, ging een van de twee ervandoor. De andere is vastgezet.