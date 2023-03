112-nieuws: busje verliest lading aluminium buizen • auto in vlammen op

05.45

Op de Diepveldenweg in Bergeijk is een auto vannacht op de kop beland. De bestuurder verloor rond halftwee de macht over het stuur richting de N397 waarna de wagen in een sloot belande en vervolgens over de kop vloog. De auto eindigde weer op het wegdek. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht met nog onbekende verwondingen.