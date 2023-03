112-nieuws: verdachte vaten ontdekt in Eindhoven • Fietser zwaargewond

19.45

Bij een aanrijding in Eersel op de Postelseweg met de Wolverstraat is donderdagavond een fietser zwaargewond geraakt. De man werd bij het verkeerslicht aangereden door een auto die vanuit Eersel richting Duizel reed. Er is een traumateam opgeroepen voor het slachtoffer.

Intussen reed een ziekenwagen met de man naar het ziekenhuis in Tilburg. Bij Oirschot werd naast de snelweg even gestopt voor een ontmoeting met het personeel van de traumahelikopter. De toestand van het slachtoffer was namelijk zo kritiek dat de trauma-arts hem wilde behandelen.

De weg is dicht, de politie doet technisch onderzoek naar het ongeval.