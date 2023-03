112-nieuws: auto gaat in vlammen op • man (31) vermist

19.27

Een auto is bij knooppunt Empel van de weg geraakt en het water in gereden. De bestuurder kon er vervolgens zelf uitklimmen en is later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afrit van de A59 naar de A2 is afgesloten tot de auto uit het water is getakeld.

De auto raakte op dezelfde plek te water als waar Sanne en Hebe afgelopen oktober vermist raakten. Zij werden dagen later pas gevonden. Na dat tragische ongeluk was de roep om tóch een vangrail te plaatsen in de bocht groot, maar dat was volgens de Tweede Kamer niet nodig.