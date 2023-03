112-nieuws: gaslek in Sterksel • man (31) vermist

21.45

Na een wilde politieachtervolging is gisteravond in Den Bosch een man aangehouden. De achtervolging begon in Limburg. Uiteindelijk kon een arrestatieteam de man arresteren in een huis aan de Kempenlandstraat, waar hij zich had verschanst nadat zijn auto was klemgereden. Er waren zo'n 25 politieauto's bij de actie betrokken, evenals een helikopter. Waarom de politie achter de man aanging, is niet bekendgemaakt.

LEES OOK: Wilde politie-achtervolging eindigt in Den Bosch, man opgepakt