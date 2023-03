Man schiet vanaf zijn balkon op huis aan de overkant van de straat

De bewoners van de appartementen aan de Beverloweg in Eindhoven mochten vrijdagavond na zeven uur weer terug naar hun huis. Toch is de schutter nog altijd niet gevonden. Dat laat de politie weten via Twitter.

De man heeft rond zes uur vanaf zijn balkon op de Beverloweg in Eindhoven geschoten op een woning aan de overkant van de straat. Op foto's is te zien dat een van de kogels door een raam zou zijn gegaan. Het gebied rondom het gebouw werd een tijdje afgezet, maar rond zeven uur mochten bewoners dus toch weer naar binnen. Ook is het arrestatieteam inmiddels vertrokken.

Even leek het er daardoor op dat de schutter aangehouden was, maar dat blijkt niet het geval. De politie schrijft dat er op dit moment sporenonderzoek wordt gedaan en dat mogelijke getuigen worden gehoord. In de nasleep van het incident werden uit het huis van de verdachte diverse zwaarden afgevoerd.

Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in garageboxen in de straat zitten de nodige kogelgaten en een aantal jaar geleden zou er ook al vanuit de flat zij ngeschoten.