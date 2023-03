In een uitgebrande auto aan de Lage Logtsedijk in Oisterwijk is rond elf uur zaterdagochtend een dode ontdekt.

"De auto staat heel diep op een zandpad", vertelt een 112-correspondent. Wie de auto met daarin het lichaam ontdekte, is niet bekendgemaakt. Plaats delict

Agenten zijn aanwezig, hebben een plaats delict ingericht en doen onderzoek.